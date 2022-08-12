FIFA перенесла открытие чемпионата мира по футболу на день раньше

Международная федерация футбола (FIFA) внесла коррективы в расписание грядущего мирового первенства. Чемпионат мира официально стартует 20 ноября встречей между сборными Катара и Эквадора, сообщила пресс-служба организации.

«Бюро совета FIFA приняло единогласное решение перенести матч между сборными Катара и Эквадора с 21 на 20 ноября, встреча начнется в 19:00 по местному времени», — заявили в международной федерации футбола.

Решение объяснили тем, что первенство планеты принято открывать матчем с участием хозяев турнира или действующих чемпионов. Согласно предыдущему расписанию, ЧМ-2022 в Катаре должны были открыть встречей между Нидерландами и Сенегалом. Эти команды также выступают в группе «А».

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря, когда состоится финальный матч турнира.

После начала спецоперации на Украине FIFA и UEFA приняли решение об отстранении сборной России по футболу от международных соревнований. РФ подала заявку на проведение чемпионатов Европы в 2028 и в 2032 годах, но в UEFA заявку объявили «неприемлемой».