FIFA ответила на возбуждение уголовного дела против Джанни Инфантино

«FIFA признает решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента FIFA Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера», — говорится в сообщении.

Федерация футбола остается в распоряжении властей Швейцарии, добавили в заявлении. В связи с этим ее представители будут в полной мере помогать в расследовании.

Заведение уголовного дела инициировала прокуратура Швейцарии, отметила «Газета.ru». Инфантино заподозрили в преступных действиях. По версии следствия, в них также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

УД возбуждено и против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда. Он и Инфантино встречались с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером, который уже покинул этот пост, во время расследования дел о коррупции в FIFA.

FIFA провела чемпионат мира в России в 2018 году под руководством Инфантино. Зимой 2022-го организации предстоит провести главное мероприятие в футбольной жизни в Катаре.