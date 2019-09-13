FIFА отстранила Шпрыгина от участия в футбольной деятельности

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Шпрыгина признали виновным в нарушении статьи 22 кодекса этики (дискриминация и диффамация).

Решение о дисквалификации приняли после рассмотрения заявлений Шпрыгина, опубликованных в СМИ и социальных сетях в 2014 и 2015 годах. Оно вступило в силу 13 сентября.

Всероссийское объединение болельщиков создали в 2007 году по инициативе Александра Шпрыгина и журналиста Андрея Малосолова. Организацию исключили из РФС из-за нарушения этики,напомнил сайт RT.