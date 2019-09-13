FIFА отстранила Шпрыгина от участия в футбольной деятельности
Комитет по этике Международной федерации футбола (FIFA) отстранил на два года бывшего главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина от участия в футбольной деятельности. На него также наложили штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщило ИА Nation News.
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Шпрыгина признали виновным в нарушении статьи 22 кодекса этики (дискриминация и диффамация).
Решение о дисквалификации приняли после рассмотрения заявлений Шпрыгина, опубликованных в СМИ и социальных сетях в 2014 и 2015 годах. Оно вступило в силу 13 сентября.
Всероссийское объединение болельщиков создали в 2007 году по инициативе Александра Шпрыгина и журналиста Андрея Малосолова. Организацию исключили из РФС из-за нарушения этики,напомнил сайт RT.