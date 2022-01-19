FIFA открыла продажу билетов на матчи чемпионата мира в Катаре

FIFA на своем официальном сайте объявила о первом этапе продаж билетов на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Минимальная стоимость билетов для иностранных болельщиков составит 69 долларов (5300 рублей).

В период с 19 января по 8 февраля у болельщиков есть возможность подать заявку на приобретение билетов. Распределение билетов завершится после 8 февраля. Если спрос будет выше предложения, то билеты распределят с помощью жеребьевки. Болельщики получат информацию о статусе их заявок до 8 марта 2022 года.

Для иностранных граждан стоимость билетов начинается от 69 долларов (5300 рублей), это билеты третьей категории. Отметим, что аналогичные билеты на чемпионате мира — 2018 в России стоили 105 долларов.

Билет на финальный матч для местных болельщиков стоит 206 долларов, для иностранных болельщиков стоимость билета от 604 до 1,6 тысячи долларов.

Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.