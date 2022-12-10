Спорт 10 декабря 2022, 18:28 FIFA открыла дело против Ассоциации футбола Аргентины после матча ЧМ в Катаре FIFA начала разбирательство против Ассоциации футбола Аргентины после матча ЧМ-2022 flickr

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Международная федерация футбола (FIFA) открыла дисциплинарное расследование против Ассоциации футбола Аргентины после четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«FIFA изучит порядок обеспечения безопасности на матче турнира в Катаре, в том числе даст оценку действиям официальных лиц и футболистов», — заявили в международной организации.

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По тем же пунктам федерация проверит действия Королевского футбольного союза Нидерландов.

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Сборная Аргентины в пятницу победила сборную Нидерландов. Основное время завершилось без забитых мячей, в дополнительные 30 минут команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти точнее оказались аргентинские футболисты.

После финального свистка между некоторыми аргентинскими и нидерландскими футболистами произошла серия стычек. Вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес и нападающий Лионель Месси раскритиковали работу главного судьи встречи Матеу Лаоса.

В полуфинале турнира Аргентина сыграет с командой Хорватии, которая в своем четвертьфинальном матче оказалась сильнее Бразилии.