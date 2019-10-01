FIFA обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» миллионы евро за погибшего Эмилиано Салу

«Комитет по статусу игроков ФИА установил, что „Крадифф“ должен заплатить „Нанту“ шесть миллионов евро. Эта сумма была указана в качестве первого взноса в соглашении по трансферу Эмилиано Салы, подписанного клубами 19 января 2019 года», — говорится в заявлении FIFA.

Эмилиано Сала отравился угарным газом перед крушением самолета Подробнее

Несмотря на гибель футболиста, сделка между клубами считается действительной, так как была внесена в регистр FIFA.

В январе 28-летний Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». Через несколько дней футболист отправился в Уэльс на частном самолете, однако борт, на котором летел Сала, пропал с радаров.

Впоследствии выяснилось, что воздушное судно упало в воды пролива Ла-Манш. Перед крушением самолета футболист подвергся отравлению угарным газом. Через три месяца после гибели спортсмена его отец Орасио Сала умер от сердечного приступа.

После трагической смерти футболиста «Кардифф» отказался оплачивать его трансфер, сославшись на то, что на момент гибели Сала не был зарегистрирован в качестве игрока чемпионата Англии. «Нант» отреагировал на такие действия, подав жалобу в FIFA.