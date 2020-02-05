FIFA не подтвердила отстранение российской сборной от участия в ЧМ-2022 по футболу

У FIFA нет новых данных об участии России в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Международная федерация футбола не смогла подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении сборной РФ от соревнований.

В декабре FIFA заявила, что находится на связи с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF). Об этом пресс-служба федерации напомнила РИА «Новости».

«У нас нет никакого обновления информации после нашего заявления в декабре», — заметили в FIFA.

Федерация взаимодействует с Всемирным антидопинговым агентством и ASOIF, чтобы «прояснить суть решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола».

Никаких уведомлений о статусе сборной России не получали от WADA в Российском футбольном союзе и РУСАДА. Одни из арабских спортивных СМИ уверяют обратное: якобы отечественных футболистов уже отстранили от соревнований в Катаре.

Четыре года российские спортсмены не смогут выступать под флагом РФ на крупных международных соревнованиях. Таково решение исполкома WADA, принятое в декабре 2019 года. В силу оно еще не вступило: дело рассмотрят в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.