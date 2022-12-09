Спорт 09 декабря 2022, 23:12 FIFA не будет проводить чемпионат мира раз в два года

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Глава отдела глобального развития FIFA Арсен Венгер рассказа, что федерация не станет проводить чемпионаты мира каждые два года. Об этом сообщил RT со ссылкой на L’Equipe.

Он уточнил, что сама идея неплохая, но реализовывать ее не будут.

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«Такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря», — подчеркнул Венгер.

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Сейчас чемпионаты мира проходят раз в четыре года.