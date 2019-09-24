FIFA назвала лучшего игрока среди футболисток

Лучшим игроком года среди женщин на церемонии FIFA The Best в миланском театре «Ла Скала» была названа 34-летняя нападающая женской сборной США Меган Рапино.

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Как сообщило агентство Reuters, в финальном голосовании, в котором участвовал болельщики, журналисты и тренеры команд, она обошла свою коллегу по команде Алекс Морган и защитника сборной Англии Люси Бронз.

Рапино также играет за «Рейн» в Национальной женской футбольной лиге. Она забила шесть голов на Кубке мира и получила «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» в качестве лучшего бомбардира турнира.

В своей речи она поблагодарила собравшихся за невероятную возможность стать профессиональной футболисткой и реализовать себя. Рапино попросила присутствующих поделиться свои успехом и дать такой же шанс другим людям.

«У нас есть уникальная возможность использовать эту игру, чтобы изменить мир к лучшему», — подчеркнула она.