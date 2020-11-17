Даже на скамейке запасных не посидит. FIFA навсегда отстранила российского футболиста из-за «договорняков»

FIFA пожизненно отстранила российского игрока за участие в договорных матчах — это бывший футболист «Торпедо» и «Анжи» Дмитрий Айдов. Какие игры он слил, как его вычислили и как часто организация так наказывает провинившихся, — в материале «360».

Что случилось

Международная федерация футбола (FIFA) пожизненно отстранила российского полузащитника, бывшего капитана «Гомеля» Дмитрия Айдова от любой футбольной деятельности, сообщил белорусский «Прессбол».

По данным издания, Айдову запрещено участие в любых мероприятиях под эгидой FIFA, национальных футбольных федераций, а также в проектах с госфинансированием.

В августе этого года контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола уже пожизненно дисквалифицировал Айдова за два договорных матча. До этого в Минске прошел громкий процесс над 20 футболистами и волейболистами. Их обвиняли в сливе 15 футбольных матчей и одного волейбольного, а также в мошенничестве на тотализаторе. Спортсменов освободили по амнистии. А Айдова во время процесса найти не смогли.

Источник фото: соцсети

Согласно свидетельским показаниям, россиянин получил за сдачу матча высшей лиги с БАТЭ 12 тысяч долларов, а за проигрыш брестскому «Динамо» — 10 тысяч. Обе игры проходили летом 2018 года, деньги, судя по всему, предназначались нескольким игрокам «Гомеля». Айдов играл за «Гомель» в 2017–2018 годах.

Участник схемы, экс-футболист Виталий Ланько рассказывал в суде, что Айдов вышел на него сам и «спросил, можно ли организовать договорной матч».

«Я передал информацию человеку из России, который предоставлял деньги. До игры с БАТЭ Айдов говорил о том, что еще три-четыре человека готовы участвовать. После игры [я] оставил 12 тысяч долларов, полученные в России, в салоне автомобиля Айдова», — говорил участник процесса.

Карьера Айдова

Дмитрию Айдову 38 лет, он уроженец Нижнего Новгорода. Спортсмен начинал в местных клубах «Нижний Новгород» и «Волга». В 2013–2017 годах выступал за московское «Торпедо», махачкалинский «Анжи», тульский «Арсенал». В 2017–2018 годах «Арсенал» сдавал игрока в аренду белорусскому «Гомелю».

Весной 2019 года Айдов перешел в нижегородскую любительскую команду «Локомотив-НН».

«Опыт Дмитрия станет незаменимым, при формировании нашего молодого и дерзкого коллектива», — писала пресс-служба команды.

Выступает ли Айдов за команду сейчас, неизвестно. Соцсети клуба не обновлялись уже минимумгод. Летом 2020-го местное издание писало, что будущее «Локомотива» находится «в подвешенном состоянии: неизвестно, будет ли команда заявлена на следующий сезон» из-за недостатка финансов в связи с пандемией.

Что значит бан FIFA

У уставе FIFA перечислен целый ряд дисциплинарных санкций — от предостережения и штрафа до запрета на участие в любой деятельности, связанной с футболом. Допускается также дисквалификация на матч, запрет на появление в раздевалках и/или на скамье запасных, запрет посещать какой-либо стадион. Дела провинившихся рассматривают дисциплинарный комитет и апелляционный комитет.

Судя по вердикту FIFA, Айдов отныне не сможет выступать ни за профессиональную, ни за любительскую команду. Также ему запрещено тренировать футболистов, комментировать матчи и так далее.

Какие еще случаи были

FIFA — некоммерческая организация, зарегистрированная в Швейцарии и освобожденная на родине от уплаты налогов. В странах, где проводятся чемпионаты под эгидой FIFA, налоги она также не платит. Это одно из стандартных условий для получения страной первенства.

На протяжении 17 лет организацией руководил Йозеф (Зепп) Блаттер. В 2011 году Блаттер перевел тогдашнему президенту UEFA Мишелю Платини два миллиона швейцарских франков из средств FIFA — якобы за выполнение работ в 1999–2002 годах. Позднее это вскрылось и было расценено как коррупция. В конце 2015 года Блаттера и Платини отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. Затем срок наказания уменьшили до шести лет.

Среди других, менее громких случаев, — отстранение от футбольной деятельности президентов футбольных федераций Индии (на три года), Монголии (пять лет) и Гаити (90 дней).

В России похожий скандал произошел с президентом ЦСКА Евгением Гинером — в декабре 2019 года за оскорбление судьи комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал Гинера на миллион рублей и отстранил от футбола на три месяца.