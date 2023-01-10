Спорт 10 января 2023, 22:10 FIDE определилась с возможными сроками проведения матча между Непомнящим и Лижэнем

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В FIDE (Международная шахматная федерация) обозначили вероятные даты проведения матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт организации.

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Матч планируется провести с 7 по 30 апреля этого года. Что касается места встречи, то пока неизвестно, где именно будут играть претенденты на шахматную корону. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от игры с Непомнящим. Он объяснил свое решение отсутствием мотивации.