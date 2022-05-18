FIBA отстранила женскую сборную РФ от Кубка мира

FIBA (Международная федерация баскетбола) сообщила об отстранении женской сборной РФ от участия в Кубке мира, который состоится в этом году. Об этом написала «Политика Сегодня».

Отмечается, что российская сборная должна была принять участие в финальной части Кубка мира, который пройдет в Австралии предстоящей осенью. Вместо россиянок на соревнования отправится сборная Пуэрто-Рико. Также FIBA предупредила, что в России и Белоруссии не должны проводиться все состязания под эгидой организации.