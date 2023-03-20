Спорт 20 марта 2023, 09:38 FIA вернула бронзу Гран-при Саудовской Аравии и сотый подиум гонщику Алонсо Гонщику «Астон Мартин» Алонсо возвратили третье место на Гран-при Саудовской Аравии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международная автомобильная федерация (FIA) вернула третье место пилоту команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на подиуме в гонке Гран-при Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте FIA.

«Изучив представленные видеодоказательства и заслушав мнение представителя команды „Астон Мартин“ и членов FIA, мы пришли к выводу, что наше первоначальное решение о наложении штрафа на автомобиль номер 14, принадлежащий Алонсо, необходимо отменить», — сказано в сообщении.

Реклама

Алонсо оказался третьим на финише. Он получил бронзу, несмотря на пятисекундный штраф в начале заезда из-за неверного расположения машины на старте. Гонщик отпраздновал 100-й подиум в карьере, но потом к результату добавили еще 10 секунд за неправильное отбывание штрафа.

Реклама

Таким образом Алонсо стал четвертым в итоговом протоколе. Представители «Астон Мартин» опротестовали это решение. Теперь двухкратный чемпион мира закончил гонку с 15 очками.