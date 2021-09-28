ФХР рекомендовала Жамнова на должность тренера сборной по хоккею

Экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

Экспертный совет был созван для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной РФ в связи с важностью предстоящих Олимпийских игр в Пекине. Заседание прошло 27 сентября.

В обсуждении участвовали трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, двукратный обладатель олимпийского золота Борис Михайлов, олимпийские чемпионы Алексей Жамнов и Валерий Каменский, а также чемпион мира, серебряный призер и лучший игрок Олимпиады-1998 Павел Буре.

«После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что национальную сборную возглавит Олег Знарок. Об этом написала «Газета.ru». Однако позже помощник президента РФ Игорь Левитин сказал, что Знарок пока не утвержден в качестве главного тренера сборной России по хоккею.