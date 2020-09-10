Феттель подписал контракт с Aston Martin

Немец начнет выступать за команду с 2021 года. Срок соглашения не разглашается. Известно только, что пилот подписал контракт более чем на один сезон.

Он займет место мексиканца Серхио Переса, который покинет команду по окончании сезона-2020.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году. Спортсмен — четырехкратный чемпион мира, все эти титулы он завоевал в составе Red Bull. В составе Ferrari немец выступал с 2015-го. В мае гонщик заявил, что покинет итальянскую автогоночную команду после завершения сезона.