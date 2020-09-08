Фетисов заявил о необходимости поддерживать не команды, а спортивные лиги

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что России и крупным госкорпорациям нужно поддерживать не команды, а спортивные лиги из разных регионов страны.

«Большие компании с госучастием должны спонсировать не какую-ту спортивную команду, а всю лигу. И те деньги, которые будут выделяться, нужно распределять в равных пропорциях между всеми российскими командами», — пояснил он.

По словам Фетисова, таким образом наладится стабильность во всех регионах. Как он считает, важно убедить спонсоров, что в остальных регионах такие же любители хоккея и других видов спорта как в финансируемом ими городе, пишет РИА ФАН.

Политический деятель подчеркнул, что в настоящий момент нарушается условие развития спортивной индустрии, согласно которому должны быть равные возможности для всех команд в достижении успеха.