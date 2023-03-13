Спорт 13 марта 2023, 22:35 Фетисов высказался о желании Великобритании отстранить Россию от Олимпиады Хоккеист Фетисов предложил исключить Великобританию из Олимпийского движения

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Власти Великобритании призвали крупные компании, которые занимаются финансированием Олимпиады, надавить на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью исключить Россию из соревнований. Российский хоккеист, тренер и спортивный функционер Вячеслав Фетисов высказался о таком решении, написал сайт kp.ru.

По словам спортсмена, власти каких-либо стран не имеют права оказывать давление на МОК. Он подчеркнул, что организация должна была исключить Великобританию из Олимпийского движения на некоторое время.

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«Это прямое вмешательство в дела общественной организации. Это один из первых принципов МОК. И я не понимаю, почему они сейчас промолчали», — заявил Фетисов.

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