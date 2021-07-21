Фетисов высказался о проблемах российского футбола

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил, в чем заключается одна из основных проблем отечественного футбола. Парламентария процитировал Life.

«Проблема в том, что в России качество игроков, наверное, просто не соответствует нашим желаниям. У нас же все время завышенные ожидания о том, что наши футболисты обязательно всех вокруг обыграют. На чем эти ожидания основаны — непонятно», — заметил Фетисов.

Он отметил принцип профессиональных североамериканских футбольных лиг, где, по его словам, нет клубов олигархов, а игрока невозможно купить за деньги — его можно лишь выменять.

«Меняешь игрока, который тебе нужен, — значит, отдаешь другой команде свое будущее», — подчеркнул депутат.

По его мнению, соблюдение принципа равных возможностей даст России мощный толчок в развитии.

«Мы поймем наконец, где у нас хороший тренер и где игроки, которые будут качественно работать и стараться», — резюмировал Фетисов.