«Я там не нужен, потому что я советский»: Фетисов вспомнил первую поездку в США

В годы существования «Красной машины» — сборной СССР по хоккею — Вячеслав Фетисов получил возможность играть в США. Он потратил много сил, чтобы реализовать шанс, но разочаровался, когда оказался в Америке.

В интервью «360» обладатель множества хоккейных наград и титулов Вячеслав Фетисов рассказал о своей поездке в США. В то время ему был 31 год. Он уже считался одним из лучших хоккеистов в истории, поэтому советские власти предложили ему уехать в Америку. Эта идея обидела хоккеиста, потому что он интерпретировал ее как «торговлю спортсменами».

Фетисову предложили контракт, а заработанные деньги он должен был приносить в посольство. От суммы вычиталась примерно тысяча долларов, которую он забирал себе ежемесячно.

Я понимал, что не мог себе позволить убежать, не мог предать то, во что верил. В итоге я смог систему побороть, она разрешила мне выехать. Приехав туда, я понял, что меня там не ждали. Мне 31 год был. Я уже один из лучших хоккеистов в истории, но я там не нужен, потому что я советский Вячеслав Фетисов.

Однако с 1989 по 1994 год Фетисов играл за американский «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994-го по 1998-й — в «Детройт Ред Уингз». После этого ему предложили тренерскую работу в клубе.

О жизни Вячеслава Фетисова в США рассказывает сериал «Слава», ведь Америка для хоккеиста — рост не только в профессиональном, но и семейном плане. Именно в этой стране родилась его дочь Анастасия. Сериал «Слава» покажет телеканал «360» 8 декабря, начало в 21:00.