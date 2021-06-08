Фетисов: «Спартак» намерен сохранить всех своих лидеров

Директор по развитию и коммуникациям столичного «Спартака» Антон Фетисов поделился со «Спорт-Экспрессом» планами клуба на летнее трансферное окно.

Фетисов развеял слухи о возможном уходе ведущих игроков из стана «красно-белых». «„Спартак“ намерен сохранить всех своих лидеров», — цитирует менеджера «Газета.ru». По его словам, руководство команды не намерено устраивать распродажу, поскольку для него очень важен результат, которого невозможно добиться без ведущих футболистов.