Фетисов расстроился после проигрыша сборной России на ЧМ по хоккею

Проигрыш российских хоккеистов канадцам на чемпионате мира расстроил первого зампреда комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ, хоккеиста Вячеслава Фетисова. Об этом сообщило «ФедералПресс».

«К сожалению, не смотрел всю игру, но надо судить в целом. Я был уверен на 100%, что эта команда нам не конкурент: по составу и по тому, как они играли», — отметил он.

Фетисов очень расстроился из-за поражения сборной России. Он считает, что иногда недооценка соперника приводит к таким результатам.

«Я расстроился. Сожаления были большие. Я реально ожидал, что с этим составом команда России выиграет чемпионат мира», — заявил бывший спортсмен.

Фетисов полагает, что команда РФ сдулась в третьем периоде. Тем не менее он не знает причин. Фетисов предположил, что повлияла продолжительность чемпионата мира.

Сборная России по хоккею проиграла Канаде 3 июня в четвертьфинале ЧМ-2021. Счет 1:2. Проигрышем соотечественников также опечален президент России Владимир Путин.

Последний раз сборная РФ обыграла Канаду в рамках чемпионата мира 10 лет назад, в четвертьфинале ЧМ-2011.