Фетисов рассказал, почему хоккей популярнее футбола в России

Советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов считает, что хоккей в России любят больше футбола. Об этом сообщило издание Sport24.

По данным «Газета.ru», спортсмен объяснил это длинной историей хоккея и большим количеством великих хоккеистов. По этим показателям этот спорт нельзя сравнивать с футболом, подчеркнул он.

«Не веду статистику, но хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество хоккейных мегазвезд, наши сборные достигали великих побед», — считает Фетисов.