Фетисов рассказал о давлении на Овечкина

Хоккеист, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин постоянно находится под давлением. Таким мнением со «Спорт-Экспресс» поделился двукратный чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Саша — сильный парень. Это его мобилизует еще больше! Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он забивал. Мы видим, насколько это его закалило. Это неприятно, но он молодец!» — заявил Фетисов.

На счету российского спортсмена Александра Овечкина уже 766 заброшенных шайб, 36 из которых забиты в текущем сезоне, отметила газета «Петербургский дневник».