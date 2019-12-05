Фетисов раскрыл секрет успеха «Красной машины»

Сборная СССР по хоккею получила прозвище «Красная машина» не просто так. Игрок легендарной пятерки Ларионова Вячеслав Фетисов в интервью «360» объяснил феномен команды.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, что «Красная машина» хоть и была сильной, но готовила хоккеистов по принципу «штамповки». Он не одобряет такую модель воспитания спортсменов, а больше нацелен на определение и раскрытие их таланта. Однако секрет хоккейной сборной СССР Фетисов связал с тем, что игроки работали на благо Советского Союза, а не личного успеха — надпись на груди «СССР» была важнее, чем имя и фамилия на спине.

«Красная машина» — это как раз штамповка. Машина может не думать, не иметь эмоций, не может креативить. Машина — это машина. До сих пор не могут распознать этот феномен. С чем он связан? То, что у тебя на груди, важнее того, что у тебя на спине Вячеслав Фетисов.

Фетисов вспомнил, что в Советском Союзе открывались центры, где неожиданно появлялись хоккеисты мирового уровня. Они были самобытными, нештампованными.

«Красной машиной» называли сборную СССР по хоккею. Впервые такое прозвище появилось в 1970-е годы, но оно не нравилось советским игрокам — их раздражало сравнение с роботами.

Жизнь и карьера Вячеслава Фетисова легла в основу сериала «Слава». Лента рассказывает о молодости легендарного хоккеиста сборной СССР. Сам Фетисов принимал участие в написании сценария к проекту и уверил, что там очень мало выдуманных эпизодов. Посмотреть картину можно будет на телеканале «360» 8 декабря, начало в 21:00.