Фетисов прокомментировал победу «Тампы»

По данным сайта «Аргументы и факты», за команду играют четыре хоккеиста из России: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков и Никита Кучеров.

Фетисов назвал команду «очень хорошей» и добавил, что выигрывать ежегодно будет сложно из-за серьезной конкуренции.

«Думаю, что у ребят еще есть возможность побороться за трофей в ближайшем будущем. Будем за ними следить и желать успехов», — заключил он.