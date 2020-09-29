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    29 сентября 2020, 16:27

    Фетисов прокомментировал победу «Тампы»

    Дарья Морозова

    Хоккеист Вячеслав Фетисов считает, что «Тампа» сможет побороться за Кубок Стэнли и в будущих сезонах, несмотря на серьезную конкуренцию. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным сайта «Аргументы и факты», за команду играют четыре хоккеиста из России: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков и Никита Кучеров.

    Фетисов назвал команду «очень хорошей» и добавил, что выигрывать ежегодно будет сложно из-за серьезной конкуренции.

    «Думаю, что у ребят еще есть возможность побороться за трофей в ближайшем будущем. Будем за ними следить и желать успехов», — заключил он.

    Новости SMI.FM