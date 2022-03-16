Фетисов назвал Овечкина большим молодцом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обсудил с «Чемпионатом» сообщение о том, что бомбардир «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Рад за Сашу. Он большой молодец! Дай бог ему здоровья, сил, чтобы двигаться к первому месту», — цитирует Фетисова «Газета.ru».

По его словам, Овечкин знает, чего хочет и стремится к этому. Фетисов пожелал хоккеисту дальнейших успехов и заметил, что кроме уважения Овечкину сложно что-то говорить.