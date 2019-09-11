Фестиваль волейбола прошел в Одинцове. Команды тренировали профессиональные игроки

Фестиваль волейбола прошел в Одинцове. В парке имени Ларисы Лазутиной устроили праздник в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни». Участники — взрослые любительские команды и ученики одинцовских школ. А наставниками ребят стали профессиональные спортсмены из команд «Искра» и «Заречье — Одинцово».

Источник фото: телеканал «360»

По своей эмоциональности эти соревнования равносильны чемпионату мира. Вот только на этой площадке за победу борются обычные школьники.

Среди наставников — спортсмены клубов «Искра» и «Заречье — Одинцово». Они не только подсказывали ребятам тактику, но и тренировали их в течение нескольких месяцев перед фестивалем. В одинцовских школах появился третий урок физкультуры, который был посвящен именно волейболу. И профессиональные волейболисты проводили там мастер-классы.

«Очень волнительно, если честно, переживаешь, на данный момент я переживала больше, чем на площадке. Но результат не давит, главное это развлечение, веселье», — поделилась Кристина Курносова, игрок волейбольного клуба «Заречье-Одинцово».

Источник фото: телеканал «360»

Такой фестиваль среди любительских команд устроили в рамках федеральной программы «Спорт-норма жизни». Организаторы хотели показать ребятам, что спорт — это не только трудности на тренировках, но и праздник, и радость победы.

На мероприятие приехали 32 команды из 16 одинцовских школ. Но не только дети боролись за победу. На соседней площадке прошел турнир среди взрослых любительских команд Московской области.

«Посмотрите на них, как они азартно играют, И они своим примером, как родители, показывают, что двигаться — это очень хорошо. И человек активный — это модно. Я думаю, этому будут подражать и это и является целью, чтобы люди систематически занимались», — отметила Татьяна Фомиченко, директор Департамента науки и образования Министерства спорта РФ.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль — это праздник спорта. Поэтому подарки получили все участники — семейные абонементы на игры команд «Искры» и «Заречье — Одинцово».

«Такой фестиваль проходит впервые на Лазутинке, и мы очень рады такому событию, думаю, это войдет в традицию», — сказал Евгений Плотников, директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

Участники поделились, что они тоже хотят такую традицию в Одинцовском парке. Ведь впереди целый год, чтобы подготовиться к новым соревнованиям, и сделать следующую игру еще более эмоциональной и зрелищной.