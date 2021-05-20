Фестиваль цветов в Петербурге посвятят футболу

Традиционный Фестиваль цветов пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня, в День России. Об этом рассказал организатор шоу Валерий Ткаченко, сообщила газета «Петербургский дневник».

По Невскому проспекту пройдет шествие, цветы также расставят рядом со спортивным комплексом «Юбилейный». Фестиваль будут сопровождать духовой оркестр, колонны мотоциклистов, кареты.

Всего по Невскому пройдут восемь «коробок» духовых оркестров и около 20 платформ с цветами.

Главная тема праздника — футбол.

«Приоритетная задача — осветить тему чемпионата Европы по футболу, поэтому одна из композиций будет посвящена этой теме», — рассказал Ткаченко.

Начало праздника — в 14:00.

Монтаж цветочных платформ пройдет 11 июня на площади Островского. Там же вечером представят концертную программу.

Прошлый Фестиваль цветов состоялся 29 августа, его посвятили врачам. По Невскому проспекту прошел красочный парад цветов в сопровождении духовых оркестров. Одним из центральных событий фестиваля стало состязание флористов. В конце праздника гостям представили выставку цветочных арт-объектов.