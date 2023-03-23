Спорт 23 марта 2023, 16:04 Фестиваль семейного биатлона проведут в Лабытнанги

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В Лабытнанги 16 апреля пройдет фестиваль семейного биатлона. Стать участниками смогут все желающие взрослые с детьми в возрасте от семи до 17 лет. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фестиваль в городе проходит уже во второй раз. Его проведение стало возможным благодаря средствам окружных грантов.

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В администрации добавили, что в личном зачете смогут принять участие те горожане, которые достигли 18-летнего возраста.

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