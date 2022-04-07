Фестиваль легкой атлетики пройдет в Петербурге

Фестиваль легкой атлетики состоится в Санкт-Петербурге 8 апреля в 14 часов. Его проведут в Легкоатлетическом манеже Санкт-Петербурга по адресу Манежная площадь, 2, Зимний стадион. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В мероприятии примут участие учащиеся общеобразовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга, а также члены учреждений физкультурно-спортивной направленности начальной подготовки.

Организаторами фестиваля стали Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» при поддержке Спортивной федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.