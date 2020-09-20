Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» прошел в Подмосковье

В Московской области прошел международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». В Дмитровском районе были организованы турниры по гольфу, керлингольфу и шахматам.

Как написал ТАСС, в мероприятии приняли участие профессиональные спортсмены, депутаты Госдумы, работники правительства и бизнес-сообщества.

Среди них были министр спорта Олег Матыцин, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев, а также призеры Олимпийских игр по хоккею Алексей Яшин и спортивной гимнастике Никита Нагорный, гольфистки Нина Пегова и Екатерина Малахова.

Турниры делились и по уровню сложности. Участникам помогали инструкторы, которые могли показать основные приемы.

«Это возможность научиться чему-то новому, очень важное событие, которое дает людям почувствовать себя членами одной большой семьи гольфа. Гольф уже, как мне кажется, является популярным в России вне зависимости от климатических условий», — рассказал Матыцин.

После окончания соревнования по гольфу желающие приняли участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером.