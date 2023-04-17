Спорт 17 апреля 2023, 18:47 Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» начнется в Москве в мае РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» стартует 21 мая в Москве. Его первым мероприятием станет турнир по русскому бильярду в формате Pro-Am, который состоится во дворце спорта ГБУ ДО «СШОР „Москвич“. Положение о фестивале на 2023 год утвердили его оргкомитет и Минспорт России.

Детский турнир по теннису пройдет 3 июня во Vnukovo Sport Club. Позже, 23-24 июня, фестиваль приедет в Екатеринбург, где намечены международный турнир по шахматам в формате Pro-AM и детский шахматный турнир.

Реклама

Затем начнется гольф-сезон: 1-2 июля пройдет международный турнир в Доброграде Владимирской области, 23 июля — матчевая встреча сборной России и сборной мира в Moscow Country Club в Нахабино. А 1 октября в гольф-клубе «Сильные фигуры» в Дмитрове состоится финальный турнир.

Фестиваль «Сильные фигуры» в прошлом году получил благодарность министра спорта в рамках Национальной премии спорта как лучшее международное любительское спортивное событие. Российская ассоциация спортивных комментаторов отметила мероприятие за популяризацию олимпийских видов спорта.

Генеральный партнер соревнований — ОАО «РЖД». Они проводятся при поддержке министерств спорта, цифрового развития, иностранных дел и ГлавУпДК при МИД России.