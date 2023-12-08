Спорт 08 декабря 2023, 11:10 Фестиваль гольфа «Сильные фигуры» отметил первый юбилей Фестивалю интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» исполнилось 5 лет Unsplash

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Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», который проводят в России с 2019 года, 8 декабря отметил пятилетие. В рамках фестиваля организуют турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу, бильярду и теннису, а с 2024 года — по регби. Об этом сообщил сайт Sport24.

Цель фестиваля — популяризация гольфа в России. «Сильные фигуры» привлекли в этот вид спорта много новичков. По словам вице-президента Ассоциации гольфа России Дмитрия Козаченко, фестиваль оказался успешным проектом.

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«Организаторы постоянно добавляют новые виды спорта и форматы, чтобы каждый, вне зависимости от данных и уровня мастерства, мог наслаждаться игрой», — сказал он.

Помимо любителей, в турнирах участвуют профессиональные спортсмены — олимпийские чемпионы, мастера спорта. В их числе чемпион Олимпиады по лыжным гонкам Александр Легков, шестикратная чемпионка мира по легкой атлетике Татьяна Лебедева, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и другие.

Турниры в рамках «Сильных фигур» проходят в разных регионах страны — в Москве, на Кубани, в Тверской, Владимирской, Свердловской областях. В 2023 году участники фестиваля боролись за награды в Москве, Подмосковье и Владимирской области.

В начале октября в подмосковном Дмитрове прошел последний в нынешнем сезоне турнир по гольфу. Победителем гостевого зачета стал Сергей Лазарев.