Фестиваль Европейско-Азиатской Федерации хапкидо прошел в Петербурге

В Санкт-Петербурге накануне состоялся ежегодный фестиваль Европейско-Азиатской Федерации хапкидо. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

«Петербургский дневник» уточнил, что в рамках фестиваля было разыграно 35 комплектов медалей в четырех соревновательных дисциплинах. На состязания приехали более 110 спортсменов со всей страны.

Организаторы напомнили, что главная цель мероприятия заключается не только в развитии и популяризации боевого искусства хапкидо, но и в создании спортивного праздника для подростков и детей, а также в воспитании в них умений и навыков владения своим телом.