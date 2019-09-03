Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Химках

В химкинском парке имени Льва Толстого провели фестиваль экстремальных видов спорта. На нескольких площадках соревновались скейтеры, роллеры и другие любители острых ощущений. Не забыли и про граффитистов, ведь без них невозможна современная уличная культура.

В парке имени Льва Толстого прошел фестиваль экстремального спорта «Химки фест». На нескольких площадках парка разместились скейт-контест, граффити-фестиваль и другие интерактивные развлечения.

Источник фото: телеканал «360»

Химки — это лишь одна из почти 1000 площадок, куда заглянет экстремальный фестиваль. В каждом городе он пройдет по-своему, так как организаторы будут меняться. В Химках, например, в программе был концерт, музыкальный баттл, мастер-классы и показательные выступления спортсменов.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот фестиваль позволяет нашей молодежи проявить себя, продемонстрировать накопленные знания и опыт, которые за летние месяцы, мы уверены, они отточили до совершенства», — прокомментировала заместитель главы г. о. Химки Ирина Теслева.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, на главной сцене фестиваля наградили лучших спортсменов и художников. Ну, а вечером все гости фестиваля могли переместиться в летний кинотеатр — там прошел фестиваль короткометражного кино.