Фестиваль бега Rosa Run пройдет на «Роза Хуторе»

Фестиваль состоится 15–18 октября.

В программе юбилейного фестиваля: забеги и разные активности. Среди последних числятся «вертикальный километр», командный квест, карнавал, горный трейл, конкурсы для болельщиков, лекторий, баттлы, мастер-классы. В горах также развернется ярмарка спортивных товаров, а тематические вечеринки запланированы на каждый день.

Организаторы ожидают встретить около трех тысяч участников — любителей бега и профессиональных спортсменов из разных городов России.

«Фестиваль Rosa Run стал уже традицией для многих бегунов, которые приезжают на „Роза Хутор“. В этом году мы проводим мероприятие в октябре и ожидаем еще больше участников, ведь в программе не только „фановые“ забеги для всей семьи, но и трейлы по красивейшим горным трассам в осенних красках. Нас всех — и участников, и организаторов — ждут новые впечатления после долгого периода ограничений», — заявил Кавун.

Тема фестиваля в 2020 году — супергерои. Участники найдут в себе суперсилу бега и продемонстрируют суперспособности на дистанции.

Кроме того, на карнавале каждый получит право пробежать в образе любимого супергероя. За лучшие костюмы ждут призы. Участники получат одну трофейную фестивальную футболку и возможность собрать коллекцию медалей за участие во всех днях Rosa Run.