Фестиваль баскетбола пройдет в России. Участвовать можно даже пенсионерам

В России пройдет «Фестиваль баскетбола среди команд ЦФО». В нем могут принять участие команды из спортсменов-любителей и тех, завершил свою профессиональную карьеру.

Фестиваль будет проходить в период с октября по июнь 2021 года. Соревнования командные. Они будут проводиться раздельно среди команд мужчин, женщин, юношей, девушек, юниоров и юниорок, а также команд мужчин «40 лет и старше» и «50 лет и старше».

Подать заявку на участие смогут спортсмены из регионов центрального федерального округа. Возраст и опыт не помеха. Подать заявку на участие до 20 сентября 2020.

Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях по баскетболу раздельно в каждой возрастной группе награждаются кубками Минспорта России, игроки команд получат медали и дипломы. Тренеры команд победителей также награждаются дипломами .

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