Спорт 13 апреля 2023, 17:24 Фестиваль Aprilfest-2023 состоится в ЯНАО Экстрим-фестиваль для сноубордистов и горнолыжников состоится на Полярном Урале

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Ежегодный фрирайд-фестиваль Aprilfest-2023 состоится на Полярном Урале. Мероприятие проведут 15 и 16 апреля. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на сообщение организаторов в паблике «ПРОДВИЖЕНИЕ | Лабытнанги» в социальной сети «ВКонтакте».

В мероприятии примут участие свыше 100 райдеров из Салехарда, Лабытнанги, Надыма, Воркуты и Омска. Первый день соревнования отойдет под прыжки с трамплина. Лидеров соревнований выберут зрители путем голосования. А 16 апреля состоятся соревнования по скоростному спуску на сноуборде и горных лыжах.