Спорт 03 сентября 2023, 18:17 Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд Пилот «Ред Булл» Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по числу побед подряд Википедия

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Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил рекорд чемпионата «Формула-1» по числу побед подряд. Он побил достижение Себастьяна Феттеля.

В воскресенье Ферстаппен выиграл 14-й этап Гран-при Италии на автодроме в Монце.

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Второе место занял его одноклубник мексиканец Серхио Перес, призовую тройку замкнул представитель «Феррари» Карлос Сайнс — младший из Испании, для которого этот пьедестал стал первым в нынешнем сезоне.

Для Ферстаппена это 10-я победа кряду, это рекорд чемпионата «Формула-1». Ранее это достижение удерживал немецкий гонщик Себастьян Феттель, который выиграл девять гонок подряд в 2013 году.

Ферстаппен является двукратным победителем чемпионата «Формула-1», он выигрывал награду в 2021 и 2022 годах.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сингапуре с 15 по 17 сентября.