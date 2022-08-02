Фернандо Алонсо подписал контракт с Aston Martin

Двукратный чемпион «Формулы 1» Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Aston Martin. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу команды.

Испанский пилот с 2023 года заменит в составе Aston Martin четырехкратного чемпиона «Формулы 1» Себастьяна Феттеля, который объявил о завершении карьеры.

«Aston Martin выразила четкое желание побеждать, и сейчас это одна из лучших команд в чемпионате, я вижу какие у них серьезные амбиции», — отметил Алонсо.