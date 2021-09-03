Фернандес и Ионов не поехали на Кипр вместе со сборной России

Следующий матч сборной России по футболу состоится против команды Кипра 4 сентября. Однако не все футболисты отправились на игру. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Защитнику Марио Фернандесу и полузащитнику Алексею Ионову было велено восстанавливать здоровье после встречи с Хорватией. Такое решение принял тренерский штаб команды совместно с медицинским.

Оба футболиста продолжат тренировки в Новогорске. Они сыграют лишь 7 сентября против сборной Мальты.