Фергюсон проиграл впервые за восемь лет. Теперь Нурмагомедов с ним не будет драться
Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи победил своего земляка Тони Фергюсона в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Поединок состоялся в штате Флорида в Джексонвилле. 36-летний Фергюсон потерпел поражение впервые с 2012 года. Об этом сообщило издание «Спорт Экспресс».
Спортсмен проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Видео поражения опубликовали в социальных сетях.
Теперь стало понятно, что российский спортсмен и действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов встретится не с Фергюсоном, а с Джастином Гейджи. Американскому бойцу 31 год, он победил в 21 бое из 23.
Хабиб Нурмагомедов уже поздравил будущего соперника с победой и назвал ее впечатляющей. «Джастин, это было так впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в Twitter.
Ну а для Фергюсона это первое поражение за последние восемь лет. До последнего поединка он побеждал 12 раз подряд, это рекорд для бойцов смешанного стиля в легком весе.