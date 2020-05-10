Фергюсон проиграл впервые за восемь лет. Теперь Нурмагомедов с ним не будет драться

Спортсмен проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Видео поражения опубликовали в социальных сетях.

Теперь стало понятно, что российский спортсмен и действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов встретится не с Фергюсоном, а с Джастином Гейджи. Американскому бойцу 31 год, он победил в 21 бое из 23.

Хабиб Нурмагомедов уже поздравил будущего соперника с победой и назвал ее впечатляющей. «Джастин, это было так впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Ну а для Фергюсона это первое поражение за последние восемь лет. До последнего поединка он побеждал 12 раз подряд, это рекорд для бойцов смешанного стиля в легком весе.