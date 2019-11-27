Фергюсон опубликовал промо к бою с Нурмагомедовым

В апреле 2020 года Хабиб Нурмагомедов выйдет на поединок с бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном. Американец заявил, что готов действовать и «дать людям то, чего они просили».

Проморолик, посвященный предстоящей встрече с россиянином, Фергюсон опубликовал в своем Twitter.

«Нет играм. Я готов действовать. Пришло время дать людям то, о чем они просили», — подписал публикацию американский спортсмен.

Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном 18 апреля Подробнее

Подписание контракта на поединок с 35-летним Фергюсоном подтвердил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Бой должен состояться в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. Предыдущие четыре встречи бойцов сорвались. Они оба давно заявили, что хотят выйти друг против друга на октагон.

Хабиб Нурмагомедов является действующим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата.