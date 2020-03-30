Фергюсон обвинил Нурмагомедова в попытке спрятаться на фоне пандемии

Бой Фергюсона и Нурмагомедова не состоится 18 апреля в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса. Новой даты пока нет. Американец наехал на Хабиба и заявил, что тот «прячется в России».

«18 апреля приближается, а ты прячешься в России. Запреты на перелеты не помешают мне победить. Не используй это как оправдание для отказа», — написал американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон на своей странице в Twitter.

Сам российский боец Хабиб Нурмагомедов на это обвинение никак не отреагировал. Его тренер и отец Абдулманап Нурмагомедов ранее заявил, что бой 100% не состоится в США из-за эпидемии. Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

Из-за пандемии UFC решила перенести встречу в другое место с прежней датой. Пока о том, где сойдутся спортсмены, официального объявления не было. Нурмагомедов-старший предположил, что бой может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах. Хабиб сейчас является чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он одержал победу в 28 боях из 28. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения.