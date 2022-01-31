«Ференцварош» под руководством Черчесова одержал первую победу

Венгерская футбольная команда «Ференцварош» со счетом 1:0 на выезде обыграла «Уйпешт» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии по футболу. Единственный гол за игру 78-й минуте забил Степан Лончар. Это первая победа команды в чемпионате страны с тех пор, как ей стал руководить бывший главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов возглавил венгерскую команду 20 декабря прошлого года. В первом своем мачте «Ференцварош» под новым руководством проиграл «Академии Пушкаша» (0:1). На текущий момент команда Черчесова находится на первом месте в турнирной таблице, она завоевала 38 очков по итогам 18 туров. «Уйпешт» с 17 очками располагается на 10-й строчке.

Следующий матч для «Ференцвароша» состоится 6 февраля. В домашнем матче команда примет «Пакш».

Станислав Черчесов был тренером российской сборной с 2016 по 2021 годы. Тогда футболистам удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году. В 2021-м в ходе чемпионата Европы команда не сумела выйти из группы. Кроме того, Черчесов за свою карьеру тренировал польскую «Легию» и некоторые другие российские и европейские команды. Сейчас тренер не исключает своего возвращения в московский «Спартак».