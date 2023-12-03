Спорт 03 декабря 2023, 15:12 «Фенербахче» захотел выкупить у «Спартака» Промеса Haber: «Фенербахче» сделает «Спартаку» предложение о переходе Квинси Промеса Pavel Kashaev/Global Look Press

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Турецкий «Фенербахче» заинтересовался в переходе нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщило издание Haber.

По данным издания, стамбульский клуб готовит официальное предложение «Спартаку» по трансферу нападающего. Документ отправят московской команде в ближайшие дни.

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Контракт Промеса со «Спартаком» закончится по окончании нынешнего сезона. Нидерландец выполнил условия для автоматического продления договора еще на один сезон. О пролонгации контракта объявят в январе 2024 года.

Нидерландский футболист играл в «Спартаке» с 2014 по 2018 год. Он вернулся в состав команды в феврале 2021 года.

В сентябре сообщалось, что Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве. Он решил защитить своих друзей от правоохранителей. Полицейские снисходительно отнеслись к происходящему и отпустили всех после объяснительной.