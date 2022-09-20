Фейк: Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в Кубке вызова в США | 360°

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Фейк: Диана Дэвис и Глеб Смолкин примут участие в Кубке вызова в США

Сообщения об участии фигуристов Дэвис и Смолкина в Кубке вызова в США оказались фейком

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В СМИ появилась информация о том, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин станут участниками Кубка вызова в Пенсильвании. «360» выяснил, почему таким сообщениям нельзя доверять.

Фейк

Портал «Чемпионат» со ссылкой на американского журналиста Дейва Лиза сообщил, что российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин поучаствуют в Кубке вызова, который должен пройти в Пенсильвании. Лиз в Twitter-аккаунте The Skating Lessons заявил, что «Дэвис и Смолкин не оформили документы для российских контрольных прокатов, но им удалось присоединиться к фигурному катанию США».

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Пост сопровождается скриншотами с именами спортсменов и информацией о том, что они будто бы нашли поддержку (LTS-program) в местных организациях, продвигающих фигурное катание: Диана Дэвис — ION Figure Skating Club (Лизбург, штат Вирджиния), Глеб Смолкин — Skating Club of New York (Нью-Йорк).

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Правда

На основе сообщений о возможном сотрудничестве Дэвис и Смолкина с вышеуказанными клубами нельзя судить о том, примут ли они участие в Кубке вызова в США. Тем более что сами фигуристы опровергли это.

Напомним, что Диана Дэвис родилась в Лас-Вегасе, поэтому по праву рождения у нее есть возможность иметь гражданство США. Ее мать — российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая долгое время проживала в Штатах, в 1994–1998 годах занималась там тренерской работой.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Спортсмены

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