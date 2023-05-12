Спорт 12 мая 2023, 00:28 Фехтовальщица Егорян высказалась о запрете FIE выступить на соревнованиях Фехтовальщица Егорян: FIE не допустила российских спортсменов из-за конкуренции

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Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, а также других спортсменок. Двукратная чемпионка Олимпийских игр в личной и командной сабле, фехтовальщица Яна Егорян высказалась о решении, написало ИА НСН.

По словам специалиста, организаторы не хотят видеть на соревнованиях сильных спортсменов, коими являются россиянки. Она подчеркнула, что в федерации опасаются настоящей конкуренции.

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«Мы продолжаем тренироваться, у нас есть внутренние соревнования, которые по уровню не хуже, чем международные. Боремся между собой», — сказала Егорян.