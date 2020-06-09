Федун и Дюков не сошлись во мнении о месте проведения встречи «Спартака» и «Зенита»

Матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге. При выборе места в РФС заявили, что вместо жеребьевки использовали принцип, когда матч принимала команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Отсутствие этого пункта в регламенте соревнований объяснили технической ошибкой.

Владелец «Спартака» Леонид Федун в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» заявил, что проголосовал против такого решения. Он отметил, что менять правила на ходу недопустимо, даже если в регламенте была ошибка.

«„Зенит“ тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда все у них будет хорошо», — заявил он.

Речь идет о судье Михаиле Вилкове. Он уже судил встречу «Зенита» и «Спартака» в августе 2017 года.

Президент РФС Александр Дюков ответил на слова Федуна со страниц сайта Sports.ru. Он назвал владельца «Спартака» эмоциональным человеком, который любит футбол. Заявления о том, что все решения принимаются в пользу «Зенита», Дюков опроверг.

«Вы же понимаете, что это не так. Иначе бы о возобновлении чемпионата России речи бы никто и не вел, а уже вручили бы золотые медали. Провели бы только матчи Кубка, и все. Но вы же не видите золотых медалей на груди футболистов „Зенита“», — заявил он.

При этом он признал, что РФС действительно допустил ошибку в регламенте, но в итоге из не самых лучших решений выбрали самое справедливое. Отзыв Федуна от судье Вилкове Дюков назвал «комментарием на грани», но требовать от судейского комитета по этике рассматривать это высказывание не намерен.