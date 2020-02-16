Федор Смолов забил гол в ворота «Реала». Видео

Российский футболист Федор Смолов в игре 24-го тура чемпионата Испании забил гол «Реалу». Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начался в 23:00 по московскому времени.

Нападающий «Сельты» Федор Смолов вошел в стартовый состав команды на гостевой матч чемпионата против «Реала». Ранее информация об этом была опубликована на странице футбольного клуба в Twitter.

Источник фото: Twitter

Это второй матч Смолова в составе «Сельты» на матчах Ла Лиги. В первой игре он не отметился результативной игрой. Спортсмен перешел в клуб в конце января. «Локомотив» отдал его в аренду до конца сезона. После перехода Смолов сразу вышел на поле, уже на следующий день выйдя на замену во втором тайме игры с «Валенсией».